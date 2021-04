Dreigende gasexplosie in Oosterblokker: 'Verlaat gebied direct'

In de omgeving van de Essinglaan in Oosterblokker is dreiging voor een grote explosie ontstaan nadat een gasleiding beschadigd raakte bij werkzaamheden. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio wordt er op dit moment verder onderzoek gedaan, in de tussentijd wordt er in de omgeving geëvacueerd.

NH Nieuws

In verschillende dorpen in West-Friesland hebben mensen een NL-Alert gekregen waarin te lezen valt dat er explosiegevaar is en mensen in een straal van 500 meter het gebied zo snel mogelijk moeten verlaten. Op dit moment worden meerdere woningen en een school in de directe omgeving ontruimd. Langs de straat waar de werkzaamheden plaatsvinden loopt een spoor. De NS heeft aangekondigd dat er op dit moment geen treinen rijden tussen Hoogkarspel en Hoorn. Een medewerker van de Pancratius Basisschool aan de Pennekamplaan aan het spoor laat weten: "Alle kinderen hebben hier continurooster en zijn dus gelukkig al naar huis. Wij moeten het gebied nu verlaten dus dan gaan we dat nu doen." Verhitting wordt verholpen De Gasunie is op dit moment bezig om de oververhitting terug te dringen. Een woordvoerder van het bedrijf kan geen verdere reactie afgeven, omdat de woordvoering in handen is van de veiligheidsregio. Zij laten weten de omgeving nog steeds uit voorzorg ontruimd is en roepen mensen op om niet naar het gebied toe te komen.

NH Nieuws

Dreiging gasexplosie Oosterblokker NH Nieuws

Dreiging gasexplosie Oosterblokker NH Nieuws