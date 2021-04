Excelsior is de nieuwe club voor Telstar-verdediger El Yaakoubi

De voetballer heeft voor twee seizoenen getekend met een optie voor een derde jaar in Rotterdam. "Excelsior kwam in december op mijn pad. De club liet merken dat ze echt goed hebben gekeken wat voor speler ze binnenhalen. Excelsior heeft een plan en dat sprak mij aan. Het gevoel was goed en daarom heb ik nu al besloten dat ik dit moet doen", vertekt El Yaakoubi op de site van Excesior.