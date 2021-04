Teststraat dicht, mensen niet op de hoogte: 'We hebben maar rechtsomkeert gemaakt'

Vanwege de harde wind is de teststraat bij De Bazaar in Beverwijk vandaag en gisteren dicht, maar mensen met een afspraak bleken niet op de hoogte te zijn. "Pas bij aankomst hoorden wij dat ze gesloten waren", zo vertelt Zoë. Gistermiddag overkwam Astrid en haar vierjarige dochtertje precies hetzelfde. "Terwijl we de afspraak diezelfde ochtend nog hadden gemaakt!"

NH Nieuws

De frustratie is groot bij zowel Zoë als Astrid die op social media konden rekenen op veel bijval. Dat de teststraat in Beverwijk gesloten is omdat de situatie door de harde wind onveilig is, dat begrijpt Zoë volledig. Maar dat mensen met een afspraak niet op de hoogte worden gebracht terwijl dit inmiddels al de tweede dag is, daar snapt ze niets van. "We waren ook niet de enigen, zoveel boze mensen die verhaal gingen halen bij de aanwezige verkeersregelaars. Maar die kunnen er ook niets aandoen", vertelt Zoë. "Uiteindelijk hebben we net als alle andere wachtenden in de rij maar rechtsomkeert gemaakt. Zoë kon uiteindelijk een paar uur later terecht bij de teststraat aan het Buikslotermeerplein in Amsterdam. De Beverwijkse is nog in afwachting van de uitslag.

Reactie GGD Kennemerland "De teststraat in Beverwijk is niet alleen gisteren en vandaag, maar morgen ook nog gesloten. Donderdag gaat hij weer open", aldus woordvoerder Harm Groustra. Het landelijk callcenter zou alle afspraken afbellen, maar dat is helaas niet in alle gevallen gelukt." "De mensen die toch al onderweg waren, hebben de optie gekregen om zich bij Schiphol te laten testen, waar voldoende capaciteit is. De mensen die voor morgen een afspraak hebben, zijn/worden door GGD Kennemerland zelf opgebeld." Ook de testbus in Uitgeest is vandaag en morgen buiten gebruik, zo laat Groustra weten. "Hij staat voor onderhoud in de garage, maar dat is volgens planning."

Astrid maakte maandagochtend telefonisch een afspraak voor een paar uur later, bij aankomst bleek dat vanwege de wind de teststraat op De Bazaar gesloten was. "Ik laat al mijn gegevens achter, dus dan frustreert het mij dat ik geen bericht krijg dat het niet doorgaat", aldus Astrid. "Vooral ook omdat mijn dochtertje van vier ook moest worden getest en er enorm tegenop zag. Dan werkt 'eerst wel, dan niet en dan weer wel' niet heel bevorderlijk." Niet op de hoogte Bij thuiskomst belde Astrid wederom naar de centrale om een nieuwe afspraak te maken. Tot haar verbazing bleek in het systeem niets te staan over de sluiting van de teststraat en waren de medewerkers van de telefooncentrale ook niet op de hoogte. "We worden allemaal gevraagd om bij klachten ons direct te laten testen, dan is het frustrerend als blijkt dat de interne communicatie bij de GGD faalt", aldus Astrid. "Dat werkt demotiverend." Astrid en haar dochter konden gisteren uiteindelijk terecht bij de teststraat in Schiphol en testten allebei negatief.

