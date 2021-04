Museumdirecteur opgetogen over gepakte verdachte Van Gogh-roof: "Enorme opsteker"

De vlag gaat nog niet uit, maar toch reageert museum Singer Laren enorm opgetogen over het aanhouden van een verdachte voor de Van Gogh-roof van een jaar geleden. "We zijn er nog niet, maar dit is een enorme opsteker", zegt museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm tegen NH Nieuws.

Museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm kreeg het goede nieuws vanochtend al snel te horen en noemt het 'een grote stap naar het terugvinden van het schilderij'. "De roof houdt ons ook een jaar later nog altijd erg bezig. Het schilderij werd gestolen uit ons museum, maar was van het Groninger Museum en we hadden het in bruikleen. Dat er nu een verdachte is opgepakt is natuurlijk een enorme opsteker en erg goed nieuws", aldus De Lorm.

Grote stap naar terugkeer schilderij

Voor het museum betekent het nieuws vooral dat de recherche een stuk dichterbij het oplossen van de inbraak in het museum is. "Dat er een Van Gogh gestolen is, een absoluut meesterwerk, is natuurlijk het belangrijkste in dit hele verhaal en dan vooral natuurlijk ook het terugvinden van het schilderij", vertelt De Lorm. "Maar het werd gestolen uit ons museum, dat speelt voor ons natuurlijk ook. Voor ons is het natuurlijk een erg fijn gevoel dat de mogelijke dader van die inbraak nu vastzit. Dat geeft een veilig gevoel. We zijn heel dankbaar dat de politie dit na dat lange onderzoek voor elkaar heeft gekregen. We willen hiermee ook aan de buitenwereld wel laten zien dat een kunstroof uit een museum echt niet loont en dat je altijd wel gepakt wordt."

Het museum geeft aan 'goed contact' te hebben met de recherche en met regelmaat op de hoogte gehouden te worden van de zoektocht naar het schilderij.

De Lorm hoopt van harte dat de aanhouding van de verdachte nu ook leidt tot de snelle terugvondst van het werk. "Dat is natuurlijk de volgende stap. We hebben natuurlijk de afgelopen tijd heel veel gehoord over waar het schilderij mogelijk is, maar het is er nog niet. Het moet gewoon terugkomen. Voor ons, maar vooral ook voor het Groninger Museum. We hebben ons er best schuldig over gevoeld dat hun schilderij uit ons museum werd gestolen. Hoe eerder het terugkomt, hoe beter."