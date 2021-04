Natuur gaat eventjes 'on hold' tijdens de winterse dagen

"Het is april en april doet wat hij wil", vertelt Anne Voorbergen, boswachter bij het Diemerbos, over de lage temperaturen van de afgelopen dagen. "In april is het ook niet uitzonderlijk dat het 's nachts vriest, de natuur reageert daar flexibel op".

De ijzige buien zorgen er onder meer voor dat planten en bloemen hun groeiproces tijdelijk 'on hold' zetten. Ook zingen de vogels minder uitbundig door de lage temperaturen. "Als het zo koud is moeten ze hun energie stoppen in het zoeken naar voedsel of vinden van een beschut plekje", vertelt Voorbergen. "En als er een hagelbui valt, ga je niet zingen maar steek je je kop tussen je veren en wacht je tot het voorbij is."

Ook heeft de koude temperatuur effect op de vogeltrek. "De zwaluw bijvoorbeeld, die trekt als het warm is vanuit Afrika hiernaartoe om te broeden. Maar door de kou blijven ze nog wat langer hangen in zuidelijke gebieden zoals Frankrijk."



Zodra de temperatuur hier weer wat oploopt verwacht boswachter Anne dat plant en dier weer opbloeien. "Pas bij wekenlange kou kun je een effect op de natuur merken. Maar als het volgende week weer wat warmer wordt past de natuur zich net zo snel daaraan aan als het aan de kou heeft gedaan." We hoeven ons dus geen zorgen te maken over de uitgekomen bloemen die onder een laage sneeuw terecht komen.

Pittig jaar voor de natuur

De boswachter is eigenlijk wel blij met de neerslag. "Vorig jaar hadden we een enorm droog voorjaar. Daar hadden de weidevogels veel last van tijdens het broeden. Sowieso is het voor vogels fijn als de grond een beetje drassig is, dan is het makkelijker zoeken naar wormen."

Aan de tijdelijke kou zal het dus niet liggen, maar wel noemt Voorbergen het een "enorm pittig jaar" voor de natuur vanwege de grote drukte in de natuurgebieden. Veel mensen zoeken de natuur op omdat er vanwege de coronamaatregelen niet zoveel anders te doen is.

"Als mensen zich aan de regels zouden houden zou het niet zo'n probleem zijn. Als mensen op de paden blijven, hun hond aan de lijn houden en afval met zich meenemen. Maar als mensen dat niet doen wordt de natuur enorm verstoord."