Nachttreinverbinding tussen Amsterdam en Praag in de maak

Volgens de twee bedrijven is de nieuwe verbinding ideaal voor stedentrips en zakelijke afspraken. "De trein vertrekt in de vroege avond uit Brussel en rijdt via Amsterdam naar Berlijn, Dresden en Praag, waar hij op een gunstig tijdstip in de ochtend aankomt."

Eerste trein

Het zal de eerste treinverbinding worden voor de Nederlandse startup European Sleeper. "Het onze ambitie om een netwerk van nachttreinverbindingen op te zetten vanuit Nederland en België naar belangrijke bestemmingen in Europa", vertelt het bedrijf.

Voor hun eerste nachttrein werken ze samen met het Tsjechische RegioJet, een bedrijf dat al meerdere langeafstandsverbindingen exploiteert in Europa. Dit zal de eerste nachttreinverbinding tussen Amsterdam en Praag worden. Je kunt zit- en slaapplaatsen reserveren, en het is ook mogelijk je fiets mee te nemen in de trein.

Amsterdam - Wenen

Eind 2020 zou er ook een treinverbinding komen tussen Amsterdam en Wenen, maar die is nog uitgesteld door de coronacrisis. De verwachting is dat deze trein in de loop van dit jaar wel gaat rijden.