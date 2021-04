Baggerdepot toch niet in Hilversum, omwonenden zijn opgelucht

De bagger die uit de Loosdrechtse Plassen wordt gehaald, wordt toch niet gestort op een weiland in Egelshoek, maar in de polder van Mijnden in Stichtse Vecht. Daar is omwonende Dick Manten blij mee. Hij was fel tegen het plan.

De Loosdrechtse Plassen liggen vol bagger en dat is niet goed voor de bevaarbaarheid, waterkwaliteit en natuurontwikkeling. Daarom is het belangrijk dat de bagger wordt weggehaald. De vraag was geruime tijd alleen: waar moet het worden neergelegd?

Lange tijd was de aangewezen plek het weiland naast de woning van Hilversummer Dick Manten. Samen met omwonenden ging hij echter de strijd aan, want hij vond het belachelijk om bagger in een schoon gebied te storten.

Opgelucht

Het lijkt erop dat zijn protest heeft gewerkt, want er is nu besloten om de bagger die uit de plassen wordt gehaald te storten in Mijnden. De impact van het depot op de natuur, de omgeving en de waterkwaliteit nabij de weilandlocatie, is beter dan in Egelshoek.

Dick Manten reageert opgelucht op het nieuws. "We zijn een stuk geruster, maar nog niet helemaal", vertelt hij. Hiermee doelt hij op het feit dat het kan zijn dat de benodigde vergunningen in Mijnden toch niet verkregen worden. "Daar kunnen ook bezwaren worden ingediend."

Mocht het om een of andere reden toch niet lukken in Mijnden, zal er opnieuw gekeken worden naar Egelshoek als alternatief.

Vervuilde bagger

Nadat de bagger uit de plassen is gehaald, zijn de jachthavens aan de beurt om uitgeslibd te worden. Daar maakt Manten zich vooral zorgen over, want dat is volgens hem echt vervuild. Later wordt besloten waar die bagger wordt gestort, ook danis Egelshoek nog steeds een optie. "We blijven alert en het spandoek blijft hangen tot het helemaal van de baan is", besluit hij.