Het doek valt deze week voor snackbar 't Hoofd in Hoorn. Door betalingsachterstanden heeft de gemeente ingegrepen en besloten dat de snackbar donderdag haar deuren moet sluiten en de inboedel moet verkopen. Door een persoonlijke overeenkomst met de huidige eigenaresse is het voor een eventuele koper niet mogelijk om de snackbar voort te zetten. De lokale fractie ÉénHoorn heeft het college van burgemeester en wethouders om opheldering gevraagd.

De eigenaresse van Snackbar 't Hoofd, Marjelle Ursem, heeft in de afgelopen maanden niet aan haar betalingsverplichtingen kunnen voldoen. In oktober verzocht ze de gemeente Hoorn of het mogelijk was voor een nieuwe eigenaar om de snackbar te laten doorstarten. Als de inventaris en opstallen door een nieuwe eigenaar overgenomen zouden worden, dan zou diegene op de huidige overeenkomst de snackbar door kunnen laten draaien.

Uit de reactie van de gemeente blijkt dat dit niet mogelijk is. Het contract is een persoonlijke overeenkomst tussen mevrouw Ursem en de gemeente, en kan daardoor niet overgenomen worden. Het is niet mogelijk om op dezelfde plek een nieuwe snackbar te starten, waardoor de huidige eigenaresse al haar spullen uit het pand moet halen voordat er een nieuwe eigenaar is.

Vragen aan college

De fractie ÉénHoorn vindt de aanwezigheid van snackbars en viskramen een meerwaarde voor de stad en stelt dat snackbar 't Hoofd al jaren een 'begrip' is. Een argument van de havenmeester dat de snackbar geen meerwaarde heeft voor de haven wordt door de lokale partij bestreden. Zij laten weten daarin gesteund te worden door veel bewoners van het Havenkwartier. Volgens de partij heeft de gemeente snackbar 't Hoofd 'de nek omgedraaid'.

"Het getuigt van hardvochtigheid en van weinig empathie met deze onderneemster", zegt Aart Ruppert namens de partij. "Te meer daar in coronatijden horecaondernemers het bijzonder moeilijk hebben en alle steun kunnen gebruiken."

Zijn lokale fractie heeft het college van burgemeester en wethouders daarom om opheldering gevraagd over de sluiting en uit te leggen waarom een nieuwe eigenaar geen nieuwe snackbar op dezelfde plek mag houden.