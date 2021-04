Inbraak bij parfumerie Stoop in Uithoorn: "Ze wisten precies waar ze moesten zijn"

Het was even schrikken toen Madelon Stoop vanmorgen bij haar parfumerie aankwam: een van de ruiten van haar winkel in Zijdelwaard bleek te zijn ingegooid. Volgens de eigenaresse hebben de daders voor duizenden euro's aan parfum buit gemaakt. "Ze hebben eerst de ruit ingegooid van het winkelcentrum bij de ingang naast de visboer. Toen zijn ze direct naar mijn winkel toegegaan", vertelt een aangeslagen Madelon.

NH Nieuws / Jasper Leegwater

"Ik ben nu nog druk aan het tellen hoeveel parfum ze precies hebben meegenomen. Ook de ruit is vervangen, dat is een dure grap." Sommige gestolen parfums kosten meer dan 200 euro. Daarom is Madelon er zeker van dat de schade in de duizenden euro's loopt. Madelon denkt dat het om een gerichte inbraak gaat. "Ze wisten precies waar ze moesten zijn. Die gasten waren nog geen anderhalve minuut binnen en zijn gelijk naar de dure merken gelopen en hebben hun tassen volgestopt en zijn weer vertrokken." De schappen waar de geuren van Chanel staan uitgestald zijn geplunderd door de inbrekers.

NH Nieuws / Jasper Leegwater

Wie de daders zijn weet Madelon niet. Ze is druk bezig met de aangifte maar of de politie veel heeft aan de beelden van de beveiligingscamera's in haar winkel, betwijfelt ze. "Op onze camerabeelden is nauwelijks iets te herkennen aan de daders, ik denk wel dat ze erg jong zijn. Ze droegen allebei een mondkapje en een capuchon. Ik schat ze een jaar of zestien." Winkelcentrum Zijdelwaard heeft zelf ook beveiligingscamera's. Die beelden heeft Madelon nog niet gezien. "Ik hoop dat op de beelden van het winkelcentrum zelf iets meer te zien is. Wie weet hadden ze eerder hun capuchon nog niet op en kunnen ze worden opgespoord door de politie."

Deze ruit bij de ingang van het winkelcentrum werd eerst ingegooid, waardoor de inbrekers bij de zaak van Madelon konden komen - NH Nieuws / Jasper Leegwater

Volgens Madelon is de politie volop bezig met onderzoek en zijn er vanmorgen ook speurhonden ingezet om sporen te zoeken. "We zijn nog volop bezig met het onderzoek, we zijn de beelden aan het analyseren", aldus een politiewoordvoerder. "Daarnaast gaat de wijkagent straks langs bij de ondernemer en wordt er een buurtonderzoek uitgevoerd."