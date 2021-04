Opnieuw Middenmeers sportvliegtuigje over de kop geslagen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar een over de kop geslagen Sirius TL-3000 op Middenmeer. Het is de derde keer in anderhalf jaar tijd dat zo'n sportvliegtuig na een stuiterlanding op zijn kop terechtkomt. Alle drie de keren was het een toestel van Adventure Flights uit Middenmeer. Eigenaar André Harte is er ziek van.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De TL-3000 sloeg vorige week woensdag tijdens de landing op Middenmeer over de kop. De piloot was een leerling die voor het eerst alleen vloog. Hij raakte niet gewond. Eigenaar Harte benadrukt dat er niet geconcludeerd kan worden dat er iets mis is met de constructie van het toesteltype. Naast het onderzoek van de Onderzoeksraad heeft Adventure Flights zelf ook specialisten aan het werk gezet om herhaling te voorkomen.

Leerling

De eerste keer dat een TL-3000 van Adventure Flights over de kop sloeg was in december 2019. Toen was er volgens Harte onder meer sprake van turbulentie en een fout van de piloot. In oktober ging het mis op Ameland. Een zeer ervaren voormalig verkeersvlieger handelde toen verkeerd bij de landing en kwam met het toestel ondersteboven terecht. Ook bij deze derde stuiterlanding ligt de oorzaak waarschijnlijk bij de leerling-piloot.

Ook bij de eerste twee ongelukken kwamen de vliegers er zonder kleerscheuren vanaf. Harte wil de onderste steen boven halen en zo nodig de lesmethode aanpassen. De leerling-piloot heeft alweer twee lessen gevolgd, maar heeft aangegeven voorlopig niet alleen te willen vliegen.

Boom

Twee jaar geleden kreeg een Sirius TL-3000 van een andere vliegschool motorproblemen boven het vliegveld van Hilversum. Dat toestel kwam terecht in een boom.