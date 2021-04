De Peiling: Door de coronacrisis moet ik zuiniger met geld omgaan

Het thuiszitten van het afgelopen jaar heeft veel invloed op hoe wij ons geld uitgeven. NU.nl analyseerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en daaruit blijkt dat we meer geld uitgeven om onszelf binnenshuis te vermaken en het minder belangrijk vinden om er representatief uit te zien. Wat voor invloed heeft de coronacrisis heeft op jouw portemonnee? Ben je zuiniger gaan leven? Of ben je je geld alleen anders uit gaan geven?

De invloed van de coronacrisis is goed te zien aan hoe wij ons geld uitgaven. Een kleine piek was er in de zomer, toen de maatregelen wat soepeler waren, maar alsnog hielden we de hand vaker op de knip.

Diensten

De grootste klappen vielen in de hoek van de dienstensector. Econoom van het Centraal Bureau van de Statistiek Peter Hein van Mulligen vertelt: "De horeca, recreatie en cultuur, maar ook pretparken en vervoersdiensten. We reisden veel minder met het openbaar vervoer en ook het gebruik van taxi's klapte in. En we gingen veel minder met vakantie, daar vielen de grootste klappen."

Kleding

Ook met de verkoop van kleding, textiel en schoenen ging het niet goed. Volgens Dirk Mulder, retailspecialist van ING, ligt dat niet alleen aan de sluiting van de winkels door de lockdown."We geven relatief steeds meer uit aan andere zaken, zoals gadgets, vakanties, belevenissen, festivals en elektronica. We shoppen steeds meer via internet en daar word je toch minder snel verleid tot een aankoop dan in de winkel. Consumenten winkelen wat doelgerichter."

Herstel

Dirk Mulder denkt niet de sector zich na de crisis volledig zal herstellen: "Mensen zijn toch wat bewuster bezig met duurzaamheid, fast fashion gaan we steeds minder zien. En het thuiswerken blijft ook nog wel even, dus dat blijft impact hebben op onze behoefte aan kleding."

Winnaars

De coronacrisis kende wel twee grote winnaars: verkopers van elektrische apparaten en verkopers van spullen voor in huis, zoals de bouwmarkten, die in de maanden voordat ze dicht moesten ontzettend veel klanten over de vloer hadden.