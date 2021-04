Mediamarkt Zaandam sluit de deuren: "We vinden het heel vervelend"

In het winkelgebied van Zaandam komt volgende maand een pand leeg te staan. Tot 1 mei kunnen de werknemers van de Mediamarkt nog televisies en staafmixers verkopen, daarna is het einde oefening.

"We hebben verschillende pogingen gedaan om tot een oplossing te komen", vertelt persvoorlichter Dorien Tjin-Kinds. De gesprekken zijn spaak gelopen en is er geen passende locatie voor de winkel gevonden. Tjin-Kinds: "We hebben daarom moeten besluiten om weg te gaan"

Geen andere locatie

De winkelketen liet al eerder weten uit het centrum van Zaandam te willen vertrekken. Zo was het gebied op de Zuiderhout-Noord lange tijd een optie, maar door een ander bestemmingsplan was het niet mogelijk om daarheen te verplaatsen.

De sluiting zorgt voor nog meer leegstand in de stad. Zo verdwijnt ook D-reizen en het ondergelegen pand staat ook al een tijdje leeg. Het personeel van de winkelketen zal naar wens worden verdeeld over de andere winkels. "Het is aan de medewerker", ligt Tjin-Kinds toe.