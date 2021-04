Chauffeur bekneld na kop-staartbotsing op A1 bij Eemnes

EEMNES - Een vrachtwagenchauffeur is vanochtend bekneld geraakt door een kop-staartbotsing op de A1 ter hoogte van Eemnes. De man moest door de brandweer worden bevrijd en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Door het ongeval ontstond er flinke vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. De snelweg is momenteel nog steeds afgesloten om de puin te ruimen, geschat wordt dat rond 13.00 uur de weg weer open kan. Verkeer wordt via de parallelrijbaan over het knooppunt geleid.

De politie doet op de snelweg onderzoek naar de toedracht van het ongeval.