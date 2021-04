Velsenaren blij met vervroegde opening buitenbad ondanks kou: "Water is lekker warm"

Ondanks het koude en stormachtige weer hebben de eerste fanatiekelingen hun baantjes al getrokken. Vanaf vandaag is het buitenbad van zwembad De Heerenduinen in IJmuiden geopend. Dat is niet alleen eerder dan normaal, maar zwemmen met sneeuw is ook wel even wennen. "Echte helden zijn het, om met dit weer buiten te zwemmen", aldus medewerker Annette Oostwouder.