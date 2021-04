Grote zoekactie Markermeer na zien noodvuurpijlen, mogelijk 'baldadige jeugd'

Er wordt nu rekening gehouden met dat het afsteken van de pijlen, niet door iemand is gedaan die met nood op het water was, maar door baldadige jeugd op het strand bij Venhuizen, laat reddingstation Wijdenes weten.

Een wandelaar schakelde gisteravond het Kustwachtcentrum in, na het zien van twee noodvuurpijlen in de richting van Wijdenes. Met vier reddingsboten werd er direct op het water gezocht.

