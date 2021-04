Plaatselijke gladheid door hagel en sneeuwbuien, winterse weer houdt nog even aan

NH-weerman Jan Visser laat weten dat de winterse buien nog tot en met woensdag aanhouden, waarbij talrijke hagel- en sneeuwbuien worden afgewisseld met felle opklaringen.



De winterse buien zijn te verklaren door de aanvoer van zeer koude poollucht die de provincie in wordt geblazen. "Van duizenden kilometers afstand komt hier koude lucht naar ons, via de Noordelijke IJszee", aldus Visser.



De temperatuur in de winterse buien zakt tot rond het vriespunt, aan zee zijn de temperaturen wat hoger. Het wordt vanmiddag maximaal tussen de 5 en 6 graden.



De komende nacht trekken er opnieuw winterse buien over het land, die in het binnenland kunnen leiden tot een dun laagje sneeuw. In de loop van de ochtend veranderen die buien alweer in regen, waardoor de sneeuw morgenochtend in het grootste gedeelte van de provincie al is verdwenen.

Noordwesterstorm

Behalve winterse buien is er aankomende nacht ook kans op een noordwesterstorm aan de kust. Het gaat om een storm met windkracht 9 met uitschieters tot 100 kilometer per uur. In de provincie geldt daarom code geel tussen 2.00 en 7.00 uur 's nachts vanwege zware windstoten. Morgen overdag wordt het wel duidelijk wat minder winderig, belooft de weerman.

"Donderdag klaart het weer iets op, maar pas volgende week is er weer een lekker zonnetje", vertelt Visser. Hoewel de warmte uitzonderlijk was, vindt hij dit ook niet helemaal normaal voor de tijd van het jaar. "Het is te koud, dat is wel bijzonder, maar het hoort een beetje bij april. Het is een echte overgangsmaand."