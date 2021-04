Verontwaardiging over heikabaal tijdens eerste paasnacht

Honderden klachten uit de hele stad over lawaai dat eerste paasnacht veroorzaakt werd door heiwerkzaamheden in Amsterdam-West. Er wordt gewerkt aan een tunnel onder het spoor bij de Contactweg en de Nieuwe Hemweg. De gemeente begrijpt de klachten en geeft toe dat de communicatie over het nachtelijke lawaai onvoldoende was.

De klachten kwamen uit bijna alle delen van de stad. Niet alleen in West hadden ze last van het zware gebonk, ook andere delen van de stad konden meegenieten van het harde werk aan de spoortunnel in het Westelijk Havengebied. Zelfs in Oostzaan was het te horen.

"Het begon gisterenmiddag al, en toen zeiden wij tegen elkaar: wie heit er nou op Pasen?" zegt een meneer bij de supermarkt van het NDSM-terrein. Daar was het geluid duidelijk te horen vanuit Amsterdam-West.

Ook bij de redactie van NH Nieuws kwamen tientallen meldingen binnen over lawaaioverlast als gevolg van heiwerkzaamheden.

"Het was Pasen, het was zondag en het was twee uur 's nachts: dan verwacht je geen heipalen"

Quote

"Op een paasdag is dat een beetje schandalig dat ze dat doen, vooral voor de mensen die daar dichterbij wonen", zegt een meneer in Noord. "Die zullen er nog wel veel meer last van hebben gehad dat wij dat hier hebben."

Boetekleed

"Het was Pasen, het was zondag en het was twee uur 's nachts: dan verwacht je geen heipalen", zegt een verontwaardigde bewoner van Tuindorp Oostzaan. "Dat is gewoon fout gegaan. De gemeente moet dat erkennen en misschien moet Prorail dat ook doen."

De gemeente zegt de overlast te betreuren en de klachten van Amsterdammers te begrijpen. Volgens een woordvoerder is er echter niets onrechtmatigs gebeurd. De vergunning voor het nachtwerk is gegeven omdat op die manier het treinverkeer zo min mogelijk gehinderd wordt en reizigers geen last ondervinden.

De gemeente geeft in de reactie toe dat de communicatie over het heikabaal beter gekund had.