Late pingel Reijnders helpt Jong AZ aan zege, Jong Ajax pakt punt

De wedstrijd tegen FC Den Bosch leek lang voor Jong AZ af te stevenen op een gelijkspel. Totdat Tijjani Reijnders in de 92ste minuut mocht aanleggen, de middenvelder scoorde vervolgens 2-1. Jong Ajax kon zichzelf niet meer belonen tegen Helmond Sport ondanks een treffer van Naci Ünüvar.

Pal voor rust kwamen de Alkmaarse beloften op voorsprong, nadat een eerdere goal van Mohamed Taabouni werd afgekeurd. Na een shot van Zakaria Aboukhlal op de paal kon Hakon Evjen simpel binnen tikken.

FC Den Bosch kwam in de tweede helft langszij na een kopbal van Lorenzo Soares Fonseca: 1-1. In de blessuretijd scoorde Reijnders dus voor de 2-1 via een penalty.

Jong Ajax

Helmond Sport, de koploper van de vierde divisie, kwam op voorsprong via Jelle Goselink die een schot van Arno van Keilegom van richting veranderde: 1-0. Naci Ünüvar tekende vervolgens voor de gelijkmaker. De Amsterdamse beloften gingen hierna volop in de aanval, maar de zege werd niet behaald.