Aanvoerder Plet bezorgt Telstar punt na saai duel tegen NEC: "Tweede helft doen we onszelf tekort"

Na een saaie wedstrijd tegen NEC neemt Telstar toch een punt mee uit Nijmegen. In de eerste helft met weinig spannende momenten werd het 1-0 na een eigen goal van Lesley Bakker. Uit een corner maakte aanvoerder Glynor Plet in de tweede helft gelijk: 1-1

De eerste helft was er één om snel te vergeten. Het enige gevaar van de Witte Leeuwen kwam na zeven minuten via Yaël Liesdek, die terugkeerde in de basis. Na een voorzet kopte de verdediger de bal op het dak van het doel. De thuisploeg probeerde gevaar te stichten via Javier Vet. Zijn acrobatische poging ging ruim naast.

Na de rust kwam Telstar vrijwel uit het niets op gelijke hoogte. Verdediger Redouan El Yaakoubi stoomde op, ging een een-tweetje aan met Bakker en haalde keihard uit. Uit de daaropgvolgende corner knikte aanvoerder Glynor Plet de bal achter Branderhorst: 1-1. Vincent Regeling zorgde voor gevaar uit een corner, maar de goalie van NEC kon de bal nu wél keren.

Telstar was in de slotfase niet bij machte om de zege over de streep te trekken. Schendelaar redde in de blessuretijd zelfs een punt na een redding op invaller Terrel Ondaan. Daardoor eindigde de saaie wedstrijd in 1-1.

Door het gelijkspel blijven de Witte Leeuwen op de twaalfde plaats staan met 38 punten. Komende vrijdag gaat de ploeg van Andries Jonker op bezoek bij Almere City.