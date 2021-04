Meerdere gewonden bij vechtpartij in Waalstraat

De Alkmaarse politie kreeg zondagavond even voor 20.30 uur meerdere meldingen van een grote vechtpartij in de Waalstraat, waarbij gebruik werd gemaakt van ijzeren pijpen en een mes.

Mediapartner Alkmaar Centraal meldt dat er meerdere deelnemers gewond raakten en moesten worden behandeld. Een van hen was vermoedelijk in de hals gestoken.



Zaterdag hadden twee van de mannen al met elkaar gevochten. Zondagavond zochten ze elkaar weer op en heeft de een de ander gestoken. De gewonde man moest naar het ziekenhuis. De politie hield verderop in Alkmaar een auto staande met vermoedelijk de dader. Volgens bronnen was deze automobilist ook gewond.