Turkse voetballer Özyakup doneert 20.000 euro aan nieuw te bouwen moskee

Oğuzhan Özyakup heeft vorige week 20.000 euro gedoneerd aan de nieuw te bouwen moskee en cultureel centrum in Krommenie. De Turkse voetballer komt uit de Zaanstreek en speelt momenteel bij het Turkse Beşiktaş. In Krommenie is er blijdschap: "Het is prachtig nieuws."

Sinds het krijgen van de vergunning voor het nieuwe gebouw begin dit jaar is er meer dan 300.000 euro opgehaald. Dat vertelt woordvoerder en lid van de bouwcommissie Yasar Arik aan NH Nieuws. In totaal is er 500.000 euro nodig om op de oude plek van het gebouw iets nieuws te bouwen. Het oude gebouw is oud en versleten. Arik: "Als je nu in het pand gaat zitten, dan stinkt het heel erg. Het druppelt overal, de lekkage is enorm en we betalen veel voor de energie. We zijn enthousiast dat we straks in een gezond gebouw zitten." Tekst loopt door onder de foto

De donatie van Özyakup helpt dus behoorlijk. Naast het geld is er veel aandacht voor het project. Ook in veel Turkse media gaat het over de donatie. De voetballer speelde in zijn jeugd bij Rood-Wit en Hellas Sport in Zaandam. Via AZ ging hij naar Arsenal, om vervolgens bij Beşiktaş te belanden. Na even in Nederland bij Feyenoord gevoetbald te hebben is hij nu weer terug in Turkije.

"Hij heeft nogal altijd contact met jongens in de buurt", zegt Arik. Niet zonder trots vertelt hij verder: "Ook met mijn zoon. Hij is niet iemand geworden van 'kijk eens, ik ben de ster', absoluut niet. Hij heeft nog steeds nauw contact met zijn leeftijdsgenoten waar hij mee is opgegroeid. Dat maakt het voor ons nog belangrijker, hij is zichzelf gebleven." Het is niet de eerste keer dat de voetballer wat terugdoet voor zijn oude omgeving. In 2017 opende Özyakup in zijn oude buurt Poelenburg een voetbalveld dat zijn naam draagt. Tekst loopt door onder de video

In het gebouw komt dus een moskee, maar Arik benadrukt dat het ook een centrum voor de buurt moet worden. "Het is van ons allemaal. Als het straks klaar is willen we het graag als buurthuis gebruiken. Buurtbewoners zijn welkom om van de faciliteiten gebruik te maken. Zo zijn de parkeerplaatsen vrij te gebruiken en kunnen de lokalen straks voor een hele schappelijke prijs gehuurd worden." "Je ziet helaas in onze buurt ook in Assendelft dat jongeren gaan rondhangen en negatief in het nieuws komen", vertelt Arik. "Zo'n gebouw waar jongens op een veilige manier bij elkaar kunnen komen zou dan helpen."