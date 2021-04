Waterpolo: ZV De Zaan verlengt contract Johan Aantjes

In het seizoen 2017/18 promoveerden de Zaanse waterpoloërs met Aantjes naar de eredivisie. In het huidige seizoen staat De Zaan op de eerste plek en heeft het zich geplaatst voor de play-offs. Naast Aantjes hebben assistent Chris Wehnes en teammanager Simon Meijn ook hun contract verlengd.

De Topsport Commissie van de Zaanse zwemvereniging is blij met de verlenging van de werkzaamheden. "Niet alleen vanwege de behaalde resultaten, maar ook over de benadering van de selectie. Daarin is er een mix van ervaring aanwezig, met een aantal A-internationals, en jeugd. Dat resulteert erin dat ZV De Zaan dé opleidingsplek is om talenten verder te begeleiden in hun ontwikkeling."

