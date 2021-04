Auto vliegt woning binnen, bewoners ontdaan: "Het was een panieksituatie"

Wat zich gisteravond voor de ogen van Lonneke en Mark afspeelde beseffen ze nog niet. Het stel zat thuis op de bank televisie te kijken toen een auto de woonkamer binnenreed. "Het was zo'n panieksituatie, overal glas, de meubels lagen in alle hoeken van de kamer. Die neus duwde gewoon het hele bankstel achteruit met ons erop." De bestuurder van de auto, een 23-jarige vrouw uit Hoorn, is aangehouden.

"De volgende seconde komt die auto gewoon naar binnen zeilen en duwt ons met bank en al drie meter naar achteren de keuken in", vertelt hij. "Ik kon de auto aanraken terwijl ik op de bank zat. Die neus was zo dichtbij ons."

"We zaten net een filmpje te kijken", vertelt Lonneke van Stuivenvolt. "En die film is nog slechter geworden." De lichten van koplampen zien ze wel vaker voorbij komen, omdat de woning in een bocht staat. "Op een gegeven moment zagen we een lamp flikkeren in het raam", vertelt Lonneke's vriend Mark Spaan. Mark wil gaan kijken wat er aan de hand is, omdat hij lawaai hoort. Waarschijnlijk is dat het moment dat de auto de stoep op rijdt.

Wonder boven wonder is niemand gewond geraakt tijdens de gebeurtenis van gisteravond half tien in Hoorn. Een auto vliegt in de Hoornse wijk Kersenboogerd uit de bocht en ramt een woning. Tot aan de achterwielen verdwijnt de auto door de voorgevel. Bewoners Mark en Lonneke zijn op dat moment thuis, hun kinderen liggen boven te slapen.

"Een halve meter naar links en dan hadden de kinderen geen ouders meer gehad. Meer naar rechts en dan was de jongste misschien naar beneden gekomen. Het is bizar"

Wat er gebeurde is het stel nog altijd aan het verwerken. "Het gaat nu ook nog in flitsen aan me voorbij", vertelt Lonneke geëmotioneerd. "Een halve meter naar links en dan hadden de kinderen geen ouders meer gehad. Meer naar rechts en dan was de jongste misschien naar beneden gekomen. Het is bizar."

De bestuurster probeerde de auto nog voor- en achteruit te verplaatsen. "Ik was aan het schreeuwen: 'zet die auto uit'. En trok m'n vrouw naar achteren, want ik wist niet wat ons overkwam op dat moment", vertelt Mark.

Bestuurder aangehouden

De politie en brandweer waren er snel bij. En ook veel buren schoten gisteravond snel te hulp. Het gezin kon vannacht terecht bij de buren.

De auto is inmiddels uit de woning gehaald en de ramen zijn dichtgetimmerd. "We gaan straks de laatste glassplinters even wegvegen en hetgeen dat heel is weer even neerzetten, zodat het weer een beetje heel is thuis. Het is nu nog een hele lege woonkamer. De volgende stap zal de verzekering zijn die morgen komt."

De bestuurder van de auto is een 23-jarige vrouw uit Hoorn. Zij is aangehouden en haar rijbewijs is ingenomen. De bijrijder is niet aangehouden. De politie meldt dat een soortgelijke auto ook op andere plekken in Hoorn gevaarlijke situaties veroorzaakte. De bestuurster is inmiddels weer op vrije voeten.