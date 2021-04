Vanavond code geel vanwege harde windstoten, sneeuw en gladheid

Waar het vorige week nog warm was, is het vandaag een stuk kouder. NH-weerman Jan Visser laat weten dat die kou vanuit de poolgebieden komt. "Dat is wel vaker zo in april, van die warme is eigenlijk minder normaal."

Vanmiddag worden er zware windstoten verwacht. Aan de kust kunnen de windstoten oplopen tot 90 a 100 kilometer per uur. "Het is niet verstandig om dan met een aanhanger of caravan de weg op te gaan. Die kunnen van de weg waaien", vertelt Visser.

Sneeuw

Er valt vandaag ook wat (natte) sneeuw. Op sommige plekken kan het volgens Visser kort blijven liggen. "Op sommige plaatsen zal de grond even wit kleuren, zeker als vanavond ook de temperatuur omlaag gaat. Het wordt vanavond rond het vriespunt, maar gaat niet echt vriezen." Het kan hierdoor wel glad worden op de wegen.

Dit koude weer houdt aan tot en met woensdag. "Donderdag klaart het weer iets op, maar pas volgende week is er weer een lekker zonnetje", vertelt Visser. Hoewel de warmte uitzonderlijk was, vindt hij dit ook niet helemaal normaal voor de tijd van het jaar. "Het is te koud, dat is wel bijzonder, maar het hoort een beetje bij april. Het is een echte overgangsmaand."