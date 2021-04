Proef met afvalboten moet wel werken: "We kunnen de kades niet nog meer belasten"

In het Amsterdamse Wallen- en Nieuwmarktgebied wordt het huisvuil sinds kort met kleine en lichtere wagens opgehaald en naar een afvalschuit in de buurt gebracht. Aanleiding voor de proef is dat veel bruggen en kades in de binnenstad op instorten staan. Zwaar verkeer, waaronder vuilnisauto's moeten daarom zoveel mogelijk uit de stad geweerd worden.

"We kunnen straks niet meer met zware auto’s het gebied in. Met kleine autootjes rijden we nu het gebied in en kunnen we het afval ophalen en ter plaatse op een grote afvalschuit deponeren. De volle boot wordt aan het eind van de dag naar de afvalcentrale in het Westelijk Havengebied gesleept", vertelt programmamanager Afvalstromen Centrum Marcel Stiphout.

Nu wordt er nog gewerkt met een drietal afvalschuiten die op een vaste plek liggen, te weten: de Nieuwe Uilenburgerstraat, de Nieuwmarkt en de Oudezijds Voorburgwal. In een later stadium is het idee dat de boten echt gaan varen en meerdere plekken aandoen. "Dan zou de boot een rondje door het gebied varen en kunnen de vuilnismannen het afval direct van de wal in de boot gooien. Daarmee zouden we nog minder auto’s gebruiken", legt Stiphout uit.

