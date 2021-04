Telstar-trainer Jonker is klaar met 'wegzakkertjes': "Heeft ons al 12 punten gekost"

De afgelopen week zag Jonker een patroon in de nederlagen tegen Dordrecht en Jong FC Utrecht. Daarom heeft hij het woord 'wegzakkertjes' in de groep geïntroduceerd. "Daar schieten we ons te vaak mee in de voeten. Even niet opletten, even indutten. Die wegzakkertjes hebben ons dit seizoen twaalf punten gekost", rekende Jonker deze week uit om het vervolgens aan zijn spelers voor te leggen. "Dat is wel een belangrijke reden dat we de laatste twee wedstrijden niet winnen."

Ondanks dat Telstar de afgelopen week de kans op de play-offs in rook zag opgaan, voelt Jonker daar weinig van binnen de spelersgroep. "Ik heb dit nog nooit meegemaakt", zegt hij tegen NH Sport. "Meestal als je zo vaak achter mekaar verliest, dan gaat een ploeg slecht voetballen. Dat is niet zo. De sfeer wordt ook niet minder, er wordt ook niet minder hard gewerkt. Eigenlijk is het levendig. Wat ik voel en merk is een enorme drang om dingen recht te zetten."

Voor Telstar lijkt het seizoen als een nachtkaars uit te gaan. "De kans op de play-offs is nu wel verkeken. Daar moeten we reeël in zijn", geeft Jonker toe, nadat de eerste wedstrijd tegen Roda JC knap gewonnen werd. "Ik had tegen Roda op een punt gehoopt en dat we winnen tegen Dordrecht en Jong Utrecht. Dus ik rekende op zeven punten, maar het waren er selchts drie. Dus nu is de doelstelling: met geweld in het linkerrijtje eindigen."

NEC-uit

Tegen NEC kan Jonker opnieuw niet beschikken over Tom Overtoom en Frank Korpershoek. Beide middenvelders kampen met blessures. Cas Dijkstra is voor twee wedstrijden geschorst en heeft in Nijmegen de rol van 'assistent materiaalman'.