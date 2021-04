Paraglider valt uit de lucht, traumahelikopter landt op strand

De man kwam terecht tussen twee duinen, waardoor de hulpdiensten hem moeilijk konden bereiken. Er werd een traumahelikopter opgeroepen. Ook de brandweer en een boswachter waren ter plekke.

"Het idee was om het slachtoffer met de traumahelikopter tussen de duinen te halen. Maar vanwege al het opwaaiende zand was dit toch niet zo'n goed idee", vertelt een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Uiteindelijk kon de man over de duinen worden getild op een brancard. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat, is niet bekend. Volgens de KNRM was hij in ieder geval aanspreekbaar.