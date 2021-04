Ajax Vrouwen wint Eredivisie Cup na zege op FC Twente

FC Twente had in de openingsfase weinig in de brengen tegen het offensieve spel van Ajax Vrouwen. Nikita Tromp zette de Amsterdammers al na zeven minuten op voorsprong. Marjolijn van den Bighelaar verdubbelde in de 31ste minuut de score.

Nog voor de rust stelde FC Twente orde op zaken. Fenna Kalma schoot in de 42ste minuut binnen en in twee minuten later trok Sisca Folkertsma de score gelijk: 2-2. Vlak na rust zette aanvoerdster Van den Bighelaar de Ajax Vrouwen weer op voorsprong: 3-2. Een doelpunt van Stefanie van der Gragt werd afgekeurd.

Eredivisie Cup

Ajax Vrouwen winnen dankzij de 3-2 overwinning de Eredivisie Cup en mag zich de tweede winnaar van het toernooi noemen. De Eredivisie Cup is een laddercompetitie. De Ajax Vrouwen wonnen bijna alle wedstrijden en speelden daardoor de finale.