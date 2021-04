FC Volendam mist Martijn Kaars tegen TOP Oss; Joey Roggeveen praat met eredivisieclub

Voor FC Volendam wacht op tweede paasdag alweer het volgende duel. De tegenstander is nummer veertien TOP Oss, dat eerder dit seizoen in Volendam een punt pakte (1-1). "Een leuke ploeg om naar te kijken", zo bestempelde trainer Wim Jonk de komende opponent.

Afgelopen vrijdag verloor Volendam met 0-3 van koploper Cambuur . "We doen heel veel goede dingen, maar ook veel dingen die je met meer beleid moet doen", zegt Jonk. "Een bepaalde gretigheid kan soms worden afgestraft. We hebben lering eruit getrokken dat we op bepaalde momenten gas geven en wat ingetogener mogen zijn."

Jonk kan in Oss over een vrijwel fitte selectie beschikken. Alleen Martijn Kaars zal het duel 'hoogstwaarschijnlijk' niet halen. De buitenspeler kreeg zaterdag een tik op zijn enkel.

Het zijn spannende tijden voor de keepers van FC Volendam. Joey Roggeveen, Nordin Bakker en Barry Lauwers zijn allemaal in het bezit van een aflopend contract. Technisch directeur Jasper van Leeuwen zou eerst met Roggeveen om de tafel gaan. "Er zijn gesprekken geweest", bevestigt Roggeveen. "Mijn intentie is zoveel wedstrijden spelen."

Zowel Jonk als Van Leeuwen gaven vorige week aan dat het niveau van de Volendam-keepers omhoog moet. Met name in de constantheid valt volgens hen winst te behalen. "Ik denk dat het niveau in zijn geheel omhoog moet", zegt Roggeveen, die aangeeft dat hij er ook andere clubs voor hem in de markt zijn. Een club uit de eredivisie heeft zich inmiddels gemeld bij Roggeveen. "Ik staar me niet blind op Volendam."

De wedstrijd TOP Oss - FC Volendam is morgen live te volgen tijdens een extra-uitzending van NH Sport. Het duel in Oss begint om 14.30 uur.