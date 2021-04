Man met steekwond aangetroffen bij flat in Zuidoost

De politie heeft gisteravond een man met een steekwond aangetroffen bij de flat Haardstee in Zuidoost. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

De melding van de steekpartij werd zaterdag rond 18.00 uur gedaan. Het is niet duidelijk of het steekincident in de flat of op straat is gebeurd.

De politie doet onderzoek naar het incident. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.