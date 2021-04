Huisfeest: De feestvierders verstopten zich achter het meubilair

Eenmaal daar aangekomen ontkende de bewoner dat er meerdere mensen in de woning waren. De politie bleef doorvragen, waarna bleek dat er ongeveer twintig man binnenstond. Het merendeel kwam vrijwillig naar buiten, maar niet iedereen wilde zijn of haar aanwezigheid prijsgeven. Nadat agenten, na toestemming van de bewoner zelf, een kijkje in de woning mochten nemen, kwamen er nog vier feestvierders tevoorschijn. Zij hadden zich verstopt achter het meubilair.

Van alle aanwezigen heeft de politie de gegevens genoteerd en vervolgens werden zij naar huis gestuurd. Allen hebben een waarschuwing ontvangen.