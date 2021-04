Auto te water bij VOC Kade

Een auto is gisteravond in het water bij de VOC-kade in Oostenburg terechtgekomen. De twee inzittenden zijn gereanimeerd. Daarna zijn ze meegenomen naar het ziekenhuis. Hun situatie is zorgelijk.

Rond 22.50 uur in de avond hoorde een getuige een plons en zag daarna een auto in het water liggen.





De brandweer kwam ter plaatse, waarna een van de brandweermannen in het water sprong om te kijken of er nog mensen in het voertuig zaten. Vrij snel daarna kwam er ook een duikteam van de brandweer op de locatie en na ongeveer vijftien á twintig minuten haalden zij de slachtoffers, een man en een vrouw, uit de auto.





Rechercheurs en specialisten van de Forensiche Opsporing Verkeer verrichtten sporenonderzoek. De auto, een Chevrolet Matiz, werd rond 2.40 boven water gehaald en voor verder onderzoek afgesleept naar een garage van de dienst. Rond 3.00 uur was het onderzoek van de politie afgerond. Het is vooralsnog onduidelijk hoe de auto te water is gekomen.