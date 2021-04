Opluchting bij matchwinner Gudmundsson: "Ik wist dat dit geen buitenspel was"

AZ had in de uitwedstrijd tegen Willem II zaterdagavond drie doelpunten nodig om met 0-1 te winnen. De eerste twee goals werden afgekeurd wegens buitenspel en een bal over de achterlijn, maar de derde treffer van Albert Gudmundsson was wel regelmentair.

De ontlading was groot bij de IJslandse aanvaller. Zijn eerste goal werd afgekeurd, omdat de bal over de achterlijn was geweest. "Ik kon niks zien. Ik hoopte dat de bal nog binnen was. Maar als de VAR zegt dat de bal uit is, dan hoop ik voor hen ook dat de bal uit was", aldus Gudmundsson.

Bij zijn tweede goal was er geen twijfel. "Ik wist dat dit nooit buitenspel kon zijn en dat de bal niet uit was geweest. Het was een honderd procent goal."

Bekijk hieronder de reactie van Pascal Jansen na Willem II - AZ