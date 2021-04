Teun Koopmeiners bevestigt belangstelling van AS Roma

AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners lijkt bezig aan zijn laatste maanden in Alkmaar. De middenvelder kan rekenen op interesse van AS Roma.

"De interesse is er. Wat er verder gaat gebeuren, gaan we allemaal zien", bevestigt Koopmeiners in gesprek met de NOS. De geboren Castricummer doorliep de jeugdopleiding van AZ en speelde al ruim honderd duels in de hoofdmacht van de Alkmaarders.

Koopmeiners had tegen Willem II een negatieve hoofdrol door al na vijf minuten een rode kaart te krijgen. Dat was de snelste rode kaart in de historie van de club.