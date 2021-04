Salonboten varen uit protest over de grachten vanwege vergunningenloterij

Uit protest tegen het nieuwe vergunningssysteem van de gemeente maakten twaalf historische Amsterdamse salonboten vandaag een tochtje over de grachten. Omdat het volgens de gemeente te druk is op het water, moesten alle rondvaartboten loten voor een nieuwe vergunning. Daardoor zijn tientallen reders nu hun vergunning kwijt: "Het doet me veel verdriet."

Arno Koningstein heeft samen met zijn man sinds 2003 twee salonboten: de Valentijn en de Soeverijn. Door de loting houden ze alleen nog de Soeverijn over. "Het is heel triest", vertelt hij. "Of ik het allemaal financieel ga redden is nog maar de vraag. Want de helft van je bedrijf weg is natuurlijk best heel veel. Daarnaast zijn deze boten zijn ook mijn pensioen."

Er waren voor maart 2024 155 tijdelijke vergunningen te vergeven, terwijl er ruim 700 aanvragen zijn gedaan. Over twee jaar is er weer een loting. Arno weet nog niet of hij daaraan mee gaat doen: "Dan moet je twee jaar wachten. Je moet liggeld blijven betalen en het onderhoud blijven doen. Het is niet haalbaar om twee jaar te stoppen."

