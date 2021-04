Max (16) verslaat leukemie voor de tweede keer: "Het gaat super goed"

Bij de brandweer lopen genoeg helden rond, maar Max de Bruin uit Bussum overstijgt ieders heldenrol. De 16-jarige jeugdbrandweerman heeft deze week voor de tweede keer gehoord dat hij genezen is van leukemie, na wederom een zware strijd. "Ik heb op het gaatje gezeten zeg maar."

Groots wordt Max de Bruin onthaald na een bijzonder bezoek aan het ziekenhuis. Zojuist heeft hij de bel horen luiden in het Prinses Máxima Centrum, wat betekent dat hij genezen is van leukemie. "Wat heb jij een kracht", roept burgemeester Han ter Heegde, die samen met zijn collega uit Laren bij het comité hoort dat hem voor zijn huis verwelkomt. De strijd die Max de afgelopen jaren heeft gevoerd is daarmee gewonnen. "Toen hij dertien was kreeg hij voor het eerst de diagnose leukemie", vertelt zijn moeder. "Het was acute myeloide leukemie, een variant die voornamelijk bij mannen van 60 plus voorkomt. Ongeveer 20 kinderen krijgen die variant per jaar." De behandeling zou ongeveer acht maanden duren, aaneengesloten in het ziekenhuis.

Quote "Er zijn heel veel dieptepunten geweest, zo verloor ik mijn maatje in het ziekenhuis" max de bruin

In die tijd is de lokale brandweer vaak op de been om er voor Max te zijn. "Ik kreeg daardoor nog meer liefde en gevoel bij de brandweer", vertelt Max enthousiast. Toch kende die periode ook veel tegenslagen. "Er zijn heel veel dieptepunten geweest, zo verloor ik mijn maatje in het ziekenhuis." Daarmee doelt Max op Esmee, die door de moeder van Max ook wel zijn 'partner in crime' wordt genoemd. "Zij overleed aan de gevolgen van leukemie, dat hakte er echt in." Esmee was 18 jaar oud.

Max wordt na zijn behandelingen gezond verklaard en besluit direct bij de jeugdbrandweer te gaan. "Al heel lang weet ik dat ik bij de brandweer wil en dan is het heel leerzaam om bij de jeugdbrandweer te beginnen", vertelt Max. Daar bouwt hij al snel een nauwe band op met een van de leiders bij de jeugdbrandweer, Joost van der Veen. "Max was meteen een blije eend, die sprong er echt uit. Daar had ik meteen een klik mee", vertelt Joost. De band wordt zelfs zo sterk dat hij in de slagerij van Joost om advies vraagt als hij zich echt niet lekker voelt. "Ik zei: laat het uitzoeken jongen. Waarop hij zei: 'ja, maar ik heb zo'n gevoel dat het terug is." Helaas had Max het bij het juiste eind. Net geen jaar was Max gezond, 364 dagen. 'Joost ik wil niet meer' Max moet wederom een zwaar traject in van chemotherapieën en andere behandelingen en ook deze keer met veel tegenslagen. "De stamceltransplantatie mislukte, dat gebeurt eigenlijk maar bij 1 procent", vertelt Max. "Wat moet je dan doen?" Joost bezoekt Max in de week voor kerst drie keer. "Dan moet mijn zaak in de drukste periode maar eerder dicht", zegt Joost resoluut. "Die vrijdagavond was het heel serieus, toen kwam ik binnen en ik zag wat aan hem. Hij zei: 'Joost ik wil niet meer'." Bekijk hieronder het verhaal van Max. Tekst loopt door onder video.

Jeugdleider Joost geeft hem die avond naar eigen zeggen een 'figuurlijke schop onder z'n reet'. "Wij hadden een afspraak met z'n tweeën", zei Joost die avond tegen Max. "Daar ga je nu niet van afstappen." Max zegt achteraf dat zulke momenten met Joost erg belangrijk waren. "Joost praatte met me, hij liet brandweerfilmpjes zien, hij deed alles om mij op te vrolijken." Gezond en wel Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en staat Max er compleet anders bij. "Het gaat super goed", vertelt hij enthousiast. Hij traint inmiddels weer volop mee bij de brandweer en heeft nog steeds het plan om brandweerman te worden. "Hij is dat ook wel aan iedereen verplicht", vertelt zijn jeugdleider Joost lachend. Afgelopen zaterdag hoorde Max officieel dat hij weer gezond en wel is. Na afloop van dat heugelijke moment stond een klein groepje vrienden in familie in gezelschap met burgemeesters Han ter Heegde (Gooise Meren) en Nanning Mol (Laren) op hem te wachten voor zijn huis. "Dit had ik echt niet verwacht", reageerde Max lachend. Niet veel later stapte hij snel weer de brandweerauto in om met de jeugdbrandweer aan de slag te gaan.

Kaartenactie Toen Max voor de tweede keer de behandelingen tegen leukemie startte, zette de brandweer een kaartenactie op. NH Nieuws plaatste daar meerdere berichten over en het werd meerdere malen besproken in het radioprogramma van June Hoogcarspel. Hij wil dan ook iedereen erg bedanken die toen een lieve attentie opstuurde. "Dat waren mensen die ik niet eens kende, maar dat is juist zo leuk!"