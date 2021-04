Blijft 'ie of vertrekt 'ie: Telstar en Jonker gaan binnenkort om de tafel

Het blijft afwachten of Andries Jonker komend seizoen ook trainer is van Telstar. Er zijn deze week afspraken gemaakt wanneer er weer met elkaar gesproken wordt.

"Het is de voetballerij. Sommigen dingen hebben hun tijd nodig", zei Jonker donderdag. "Het gaat er om dat we een beslissing nemen die goed is voor de club en die goed is voor mij."

Vrijdag verloor Telstar thuis met 3-2 van Jong FC Utrecht. Na 31 wedstrijden staan de Witte Leeuwen op de twaalfde plaats in de eerste divisie.