Muzikale talenten in Kersenboogerd gezocht: 'Ik wil ze bekendheid geven'

De Hoornse muzikant Joost van Beek is op zoek naar muzikaal talent in de Hoornse wijk Kersenboogerd. Hij begon vorig jaar met het initiatief Hoor Ons in de wijk de Grote Waal. Het initiatief is bedoeld om muzikaal talent bekendheid te geven door ze op te zoeken in de wijk. Met een groep talenten maakte hij toen een album. "Dus ik dacht: waarom zou ik dit niet ook doen in een andere wijk, zoals Kersenboogerd?", vertelt Joost van Beek aan WEEFF Radio.