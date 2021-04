Hockeyvrouwen Amsterdam niet naar finale EHL; mannen Bloemendaal winnen wel

De vrouwen van Amsterdam zijn gestrand in de halve finale van de Euro Hockey League. Zaterdagmiddag werd er in het Wagener Stadion in Amstelveen na shoot-outs verloren van Den Bosch. Het is de eerste keer dat vrouwen ook meedoen aan dit toernooi. De mannen van Bloemendaal versloegen Royal Leopold Club uit België.

In de gelijkopgaande wedstrijd eiste Amsterdam-keepster Anne Veenendaal de eerste hoofdrol op. Ze stopte in het eerste kwart een strafbal van Ireen van den Assem. Ook daarna was ze belangrijk met een aantal knappe reddingen.

Doelpunten

Marijn Veen zette Amsterdam in het derde kwart op voorsprong. Na een assist van Sosha Benninga lobde ze de bal over keepster Josine Koning heen. Het was daarna vooral tegenhouden voor Amsterdam, al schoot Freeke Moes nog net naast.

Den Bosch van scoren afhouden leek goed te gaan, maar een minuut voor tijd scoorde Frédérique Matla alsnog. Met een tip-in zorgde zij ervoor dat shoot-outs beslissing moesten brengen: 1-1.

Shoot-outs

De shoot-outs werden beter genomen door de Brabanders. Den Bosch was iedere keer trefzeker, terwijl Eva de Goede (strafbal) en Lauren Stam misten namens Amsterdam.

Amsterdam speelt zondag in de troostfinale tegen Der Club an der Alster uit Hamburg.

Mannen: Bloemendaal wint wel

De shoot-outs waren de mannen van Bloemendaal wél goed gezind. Tegen het Belgische Royal Leopold Club eindigde de wedstrijd in 1-1, waarna de Noord-Hollanders de shoot-outs wonnen met 5-4. De tegenstander in de finale komt uit Duitsland of Spanje: Uhlenhorst Mülheim of Atletic Terrassa.