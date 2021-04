Burgemeesters hebben begrip voor oproep Halsema voor heropening terrassen

De oproep van diverse burgemeesters om de heropening van de terrassen is niet nieuw, maar neemt langzaam wel in intensiteit toe. Na de herhaalde oproep van de Amsterdamse burgemeester Halsema gisteren in het RTL-programma Beau, sluiten vandaag haar collega's van andere grote steden zich bij haar oproep aan, onder meer Emile Roemer van Alkmaar. Andere Noord-Hollandse burgemeesters noemen de oproep 'begrijpelijk'.

NH Nieuws / Jurgen van den Bos

"Plekken als Artis, de Hortis, die moeten open kunnen. En we hebben de terrassen ook nodig. Ik zie namelijk veel liever dat mensen een beetje geordend op een terras gaan zitten", zei Halsema gisteren in Beau. Ze verwees naar de drukte in de parken van afgelopen week door het mooie weer, zo moest het Vondelpark woensdag ontruimd worden. Ze krijgt daarbij vandaag steun van de burgemeesters van Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Ook zij vinden het niet meer uit te leggen dat de parken vol zitten, terwijl terrassen niet open mogen. De burgemeesters zijn niet de enigen met die boodschap, de oproep voor heropening is niet nieuw. Burgemeester Broertjes van Hilversum pleit al langer er openlijk voor om het voor de horeca mogelijk te maken om buiten gasten te ontvangen. Hij vreest dat de overheid het contact met de samenleving verliest, doordat versoepelingen uitblijven. Overleg Eerder deze week werd al bekend dat het landelijke overleg van de voorzitters van de verschillende veiligheidsregio's, het Veiligheidsberaad, overlegt met het kabinet over een aangepast plan om de samenleving weer stapje voor stapje te heropenen.

Quote "Het signaal dat het niet te lang meer moet duren is begrijpelijk" Marianne Schuurmans, burgemeester Haarlemmermeer

Dat moet er in de komende twee weken uiteindelijk zijn. "Dat burgemeesters van de grote steden zeggen dat dit sneller moet gebeuren, vanwege de onhoudbaarheid van de huidige situatie, de drukte in de parken en de beperkte publieke ruimte in de vier grote steden, is begrijpelijk", laat burgemeester Schuurmans van Haarlemmermeer via haar woordvoerder weten. Burgemeester Roemer van Alkmaar deelt, net als de burgemeesters van de andere grote steden, de mening van Halsema. "De burgemeesters wijzen al langer op een verantwoorde opening van buitenruimte. Ook ik heb daar al enige weken geleden op gewezen." Roemer zei, net als Broertjes van Hilversum, eind februari al voorstander van de opening van terrassen te zijn. Afwachten Burgemeester David Moolenburgh van Zandvoort zegt de aangepaste routekaart, die uit het overleg tussen het kabinet en het Veiligheidsberaad moet komen, af te wachten. Hij noemt het net als zijn collega Schuurmans wel een 'begrijpelijke oproep'. "En als er iets gereguleerd open zou moeten, dan zouden de terrassen als eerste moeten zijn", laat hij via zijn woordvoerder weten. Burgemeester Streng van de gemeente Medemblik snapt de roep om heropening van terrassen, mits deze versoepelingen in de regio goed worden afgestemd. "Samen met de betrokken horecaondernemers lijken deze versoepelingen op termijn mogelijk te zijn, als er vanuit Den Haag groen licht wordt gegeven."

Lees ook Play Haarlem Coronacrisis vooral grote klap voor Zandvoort: armoede neemt toe