Buurtbewoner over plofkraak: "Ze hebben overal maling aan"

Een buurtbewoner die de eigenaar goed kent had toevallig vandaag om 11.00 uur een afspraak. "We lazen vanochtend op het nieuws dat er in Noord een plofkraak was gepleegd, maar niet wetende dat het hier was." De Noordeling komt al jaren bij de juwelier. "Het doet me wel wat", vertelt de man. "Het is een klein winkeltje, maar dat zegt natuurlijk niks. Want ze pakken alles wat ze pakken kunnen."

.Met onder meer een politiehelikopter werd er in de omgeving naar de vluchtende plofkrakers gezocht. Iets verderop vond de politie een deel van de vermoedelijk gestolen sieraden terug op straat. Rond 06.30 uur was het onderzoek ter plaatse afgerond.