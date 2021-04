Vanaf maandag opleving van de winter met natte sneeuw en koude poolwind

Vandaag en morgen is het droog en schijnt de zon nog, maar vanaf maandag worden er winterse buien verwacht met hagel, onweer en zelfs (natte) sneeuw. "Het blijft voorlopig nog wel te koud voor de tijd van het jaar", zegt NH-weerman Jan Visser op NH Radio.

Vandaag en morgen is er nog weinig aan de hand, het blijft droog en zon breekt regelmatig door met bij een graad of 10. Maar vanaf maandagochtend dendert er "een intens koude lucht vanuit poolstreken ons Noordzeegebied binnen", aldus Visser.



Die koude wind blaast maandag hagelbuien, onweer en (natte) sneeuw over de provincie. Waar de buien geconcentreerd vallen, kan er een dun laagje sneeuw blijven liggen. Tijdens de winterse buien wordt het niet veel warmer dan 2 à 3 graden.

Ook kan het maandagmiddag aan de kust flink gaan waaien, met zware windstoten vanuit het noordwesten. In IJmuiden worden uit voorzorg de Noordpier zondagmiddag en Zuidpier maandagochtend gesloten vanwege harde wind en hoge golven.