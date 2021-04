Historisch Purmerend in 20 kleurplaten: jubileumuitgave groot succes

Het was eigenlijk bedoeld als afscheidscadeautje voor de voorzitter van de Historische Vereniging Purmerend, maar het kleurboek Kleurrijk Purmerend is een ongekend succes en voor het 50-jarig jubileum van de verenging toegestuurd aan alle 1.800 leden. Maar ook daar buiten is er veel belangstelling voor. Het laat vooral zien hoeveel mooie gebouwen er in het centrum van de oude marktstad staan.

Cindy Rodermond is de maakster van het kleurboek. Ze maakte alle foto's, tekeningen en teksten in het boek in haar vrije tijd. Van twintig bijzondere plekken in het oude centrum maakte ze een foto en vervolgens een tekening.

"Wat grappig is, is dat veel mensen sommige plekken niet kenden terwijl ze hier al hun hele leven wonen. Bijvoorbeeld de kop van een koe daar aan de gevel", vertelt Cindy op de Koemarkt, wijzend naar de koeienkop. Maar ook het oude stadhuis, tegenwoordig museum, de kaaswaag en de Koepelkerk komen aan bod, en het zeer fraaie tegeltableau van het oude Weeshuis heeft ook een plekje in het boek gekregen.

Wil Rijswijk, secretaris van de Historische Vereniging Purmerend, is erg blij met het kleurboek. "Wij zijn een grote vereniging, maar we hebben veel oudere leden en doordat er veel mensen de laatste tijd zijn overleden loopt het aantal terug. Dus we hopen met dit kleurboek weer nieuwe jonge leden aan te trekken."