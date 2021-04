Vrouw (23) sinds 1 april vermist, zorgen om haar gezondheid

Een vrouw uit Hilversum is donderdagmiddag 1 april vanuit haar woning vetrokken en is sindsdien vermist. Haar familie hoopt dat de vrouw zo snel mogelijk gevonden wordt vanwege zorgen om haar gezondheid, vertelt de politie aan NH Nieuws.

In het politiebericht over de vermissing wordt de naam van de vrouw bewust weggelaten vanuit privacy-overwegingen.

De vrouw van 23 jaar oud heeft donker haar, bruin ogen en is 165 centimeter lang. Wat ze precies aanhad op de dag van haar vermissing is onbekend. Op de foto die de politie heeft vrijgegeven is te zien dat de vrouw een hoofddoek draagt.