College Laren presenteert nieuw Brinkplan: bomen blijven en uiterlijk niet aangetast

Het was een tijdje stil rond de renovatie van de Brink, maar uiteindelijk komt het college van Laren met een nieuw plan. Volgens wethouder Peter Calis blijven de bomen daarin staan en komt er een wateropvang onder de Coeswaerde, zo legt hij uit in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag .

Vorig jaar liepen de gemoederen hoog op rond de Brink. Vooral de bomenkap die nodig zou zijn voor de renovatie stuitte veel Laarders tegen de borst. Dit met demonstraties als gevolg.

Met dit nieuwe plan zouden de bomen niet gekapt worden. "Ik wil sterk benadrukken dat de Brink blijft zoals de Brink nu is", zegt de wethouder. Ook verwacht Calis dat dit plan zonder veel moeite door de gemeenteraad zal komen.

Waterberging

De bodem is zo verdicht dat water niet weg kan lopen en er in de omgeving van de Brink regelmatig overstromingen zijn in de winkels als het regent. Om dat probleem te tackelen is bedacht om een waterberging onder de Coeswaerde te plaatsen.

Dit idee komt volgens Calis uit de koker van de Larense hovenier Leo Vos en Blaricumse aannemer Herman van der Heiden. Volgens de wethouder zijn de twee heren niet in hun rol als professionals, maar als inwoners naar hem toegekomen met een tekening. Het was al eerder een doel van het college om de bewoners bij de gesprekken te betrekken.

Bodem

Een ander belangrijk punt is het verbeteren van de bodem en het gras. Hiervoor heeft het college een meerjarenplan opgesteld.

Om de onderste laag van de bodem te verbeteren moet er ‘geploft en bemest’ worden. Dat wil zeggen dat met een compressieketel lucht en organische mest via een buis in de grond geïnjecteerd.

Om de bovenste laag en het gras te verbeteren worden er gaten in de grond geprikt en gevuld met compost. Daarna wordt het gras met een graszaadmengsel doorgezaagd en ook wormen moeten bijdragen aan een gezonde bodem. In 2022 en 2023 worden ieder jaar 100 kilo aan beestjes uitgezet.

Wat het totale prijskaartje van dit plan exact gaat worden zei wethouder Calis niet. "Het is misschien duurder dan het vorige plan, maar voor de mensen die de bomen willen behouden zal een hoger prijskaartje niet uitmaken."

Luister het hele interview met wethouder Calis terug via deze link.