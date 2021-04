Jeugddetentie en rijontzegging voor lachgasrijder die verkeerspalen omverreed

AMSTERDAM - Een 20-jarige man is veroordeeld tot twee maanden jeugddetentie en mag drie jaar geen motorrijtuigen besturen omdat hij vorig jaar juli opzettelijk meerdere verkeersregels schond. Hij reed onder meer onder invloed van lachgas verkeerspalen omver in het centrum.

De man werd die 25 juli 2020 gearresteerd op het Muntplein. Hij reed over het fietspad en de stoep, dicht bij voetgangers en fietsers. "'Bij de Dam moesten mensen echt wegrennen voor de automobilist", vertelde een politiewoordvoerder destijds.

Volgens de rechtbank nam de man onaanvaardbare risico's en bracht hij andere weggebruikers en voetgangers in gevaar. Hij is vrijgesproken van poging tot doodslag en poging zware mishandeling. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat hij doelbewust inreed op voetgangers en fietsers, onder wie een vader en zijn dochtertje.

Omdat hij destijds negentien jaar was en een psycholoog concludeerde dat hij kinderlijk is en een achterstand heeft in zijn gewetensontwikkeling, legt de rechtbank ervoor om het jeugdstrafrecht toe te passen. De man werd ook veroordeeld wegens het witwassen van 20.000 euro.