Seizoen pelgrims in stilte van start: "Het is nu niet makkelijk een pelgrim te zijn"

Jaarlijks starten er 250 pelgrims vanuit Haarlem met hun loop- of fietstocht naar Santiago de Compostela. Traditioneel is het paasweekend het begin van het seizoen van de pelgrims en is er volop aanloop bij de inloopochtend op witte zaterdag in het voormalige Sint Jacobs Godshuis aan de Hagestraat. Maar nu is het er stil; corona gooit roet in het eten. "Het is nu niet erg makkelijk een pelgrim te zijn", aldus Mike van Eerd voorzitter van de Stichting Haarlem - Santiago.

In de stad zijn verschillende sporen van de pelgrims te vinden. In de nok van de Grote- of St. Bavokerk, in de gevel van het Dolhuys en aan de muur van het voormalige Sint Jacobs Godshuis in de Hagestraat is een schelp aangebracht. Het symbool voor de pelgrims, omdat de apostel Jacob die in de crypte van de kerk in Santiago de Compostela zou liggen een visser was.

Het voormalige Godshuis in de Hagestraat is wel het middelpunt. Hier is zelfs een streep aangebracht in de straat om een startplek aan te geven. "Het leven begint met de eerste stap en dat is wat je doet door de tocht te maken", vertelt Mike van Eerd in de nu erg stille kapel van het Godshuis.

Waarom Haarlem als startpunt?

De oorsprong van het populaire startpunt voor de pelgrimstocht in Haarlem, is begonnen in de Middeleeuwen. "De reis er naar toe was alsof je naar het einde van de wereld reisde", schetst Mike. Hij vertelt dat mensen zich daarom verzamelden in de steden waar de grote bisdommen waren gevestigd. "En Haarlem is zo'n bisdom, mensen kwamen hier bij elkaar en konden dan samen reizen."