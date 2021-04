Bakfietsendief die garage hield in kelderbox aangehouden

De politie in Amstelveen heeft meerdere gestolen bakfietsen aangetroffen aan In de Wolken. De aangehouden fietsendief bleek in de kelderbox van zijn flat een semi-professionele fietsenmakerij op na te houden, inclusief gereedschap om framenummers weg te vijlen.

De politie arriveerde twee weken geleden bij de flat van de verdachte, nadat melding was gedaan van een verdachte situatie. Daar werden meerdere gestolen (bak)fietsen gevonden. In de kelderbox werd ook spuitverf en veel gereedschap gevonden, om de fietsen onherkenbaar te maken voor de eigenaar.

Daarop is de eigenaar van de box, die ook in de flat woonde, aangehouden. In zijn woning is nog gezocht naar andere verdachten, maar daar werd alleen nog een gestolen fiets gevonden. De fietsen zijn allemaal in beslag genomen.

De verdachte heeft enige tijd vastgezeten en verschijnt binnenkort voor de rechter.