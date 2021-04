Politiebewaking bij gebedsdienst na dreigpost: "Er heerst veel angst"

Bij de Surinaamse moskee in Alkmaar heerst veel angst nadat gisteren een dreigbrief met luiers op de mat werd gevonden. Op de brief staat: 'Paascadeau voor onze jankerds in de maatschappij'. Burgemeester Emile Roemer neemt de zaak hoog op. Tijdens de gebedsdienst stond gisteren daarom een politieauto voor de deur om de moskee te beveiligen.

Volgens een woordvoerder van de Sunni- Razvi moskee, die met mediapartner Alkmaar Centraal heeft gesproken, zorgt het pakketje voor angst onder de tientallen gelovigen die aan de moskee verbonden zijn: "We hebben geen idee uit welke hoek dit komt. Dat maakt het heel eng".

"Dit is pure intimidatie", vertelde PvdA-raadslid Mohamed Nabih eerder aan NH Nieuws. Het is volgens Nabih een nieuw soort intimidatie wat de moskee te verduren krijgt. "Eerder werden er bierflessen gegooid of stenen. Zelfs een keer vuurwerk, maar deze brief is een nieuwe dimensie."

Onderzoek

Een woordvoerder van de burgemeester bevestigt dat de burgemeester contact heeft gehad met het moskeebestuur en dat hij erg geschrokken is: "Dit hoort hier niet thuis. Hij heeft de zaak in handen gegeven van de politie". De politie laat aan NH Nieuws weten dat de brief onderzocht wordt.

Het pakketje zorgt, volgens de woordvoerder van de moskee voor veel onrust, woede en verdriet. "Nu is het een brief, maar wat is het straks? In ons geloof brengt een moskee vrede, rust en liefde in het leven van mensen. Wie naar de moskee komt moet zich veilig voelen. Dat wordt nu verstoord."

Inmiddels wordt duidelijk dat meer moskeeën in Nederland dezelfde post hebben gehad. De Blauwe Moskee in Amsterdam maakt melding van de ontvangst van deze zending, en ook Centrum De Middenweg in Rotterdam kreeg het pakketje.

Hartverwarmend

Burgemeester Emile Roemer neemt de kwestie heel hoog op. "Zijn reactie was hartverwarmend. Hij laat het er niet bij zitten", aldus de woordvoer van de moskee die hoopt dat de gelovigen het hoofd koel houden.

"Onze heilige profeet, vrede en zegeningen op hem, heeft ons willen leren dat je met een glimlach en liefde alles kunt overwinnen. Zo deed hij dat ook. Wij moeten deze boosheid en onrust in de kiem smoren met liefde. Als wij dat uitdragen, overwinnen wij ook alles."