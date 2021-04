Zorgen om opkopen huizen door investeerders: meerdere partijen wil maatregelen

Bram Beemster, fractievoorzitter van het CDA in Opmeer, maakt zich zorgen over de woningmarkt in de gemeente. Volgens hem moet de woningmarkt beschermd worden, wanneer deze uitsluitend wordt gebruikt door investeerders om er geld aan te verdienen. Helemaal omdat de woningmarkt op dit moment erg krap is. Daarom diende de partij samen met Gemeentebelangen Opmeer en PvdA Opmeer een motie in om onderzoek te laten doen naar een mogelijke oplossing voor dit probleem.

Adobe Stock

"Wij krijgen als kleine gemeente geen mogelijkheden om te ontwikkelen op het gebied van woningbouw. Dat heeft te maken met de omgevingsverordening van de provincie en daardoor zijn er beperkingen. Jonge mensen kunnen wij daardoor moeilijk de ruimte bieden om zich te vestigen in de gemeente Opmeer." Daarnaast worden volgens Beemster de bestaande woningen steeds vaker opgekocht door investeerders waardoor de prijzen van woningen stijgen. "Jonge mensen die vertrouwd zijn in hun gemeente kunnen daar dan niet makkelijk blijven wonen. Dat terwijl zij hier bijvoorbeeld wel vrienden en de sportclub hebben." In een aantal omliggende gemeenten, zoals Koggenland en Medemblik is eerder al een zelfde soort motie aangenomen. "Op het moment dat daar maatregelen ingaan dan verwacht ik dat er door investeerders gekeken wordt naar waar die regels nog niet gelden. Wij moeten ons op tijd aansluiten, omdat de investeerders Opmeer anders mogelijk als broedplaats gaan zien", vertelt Beemster. Ingrijpen op de woningmarkt Fractievoorzitter Beemster legt uit dat ingrijpen door de overheid op de woningmarkt zorgvuldig moet gebeuren. "Het gaat om eigendomsrecht en daarop kun je niet zomaar ingrijpen. Hoe we dat wel goed kunnen aanpakken is voor ons als raad moeilijk te overzien en daarom hebben wij in de motie aan het college om een onderzoek gevraagd." In de motie stelt het CDA voor om onderzoek te doen naar een zelfbewoningsplicht. Dat houdt in dat een huiseigenaar een gekocht huis zelf moet bewonen. Ook een anti-speculatieplicht wordt genoemd. Dan mag een woning pas na een bepaalde periode doorverkocht worden. Beemster: "Er moet gekeken worden naar wat de mogelijkheden zijn. Vooral bij projecten waar de gemeente een vinger in de pap heeft." De motie is overgenomen door het college en voor 1 oktober wordt er duidelijkheid over verwacht.